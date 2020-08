Scuola, ok a regole Iss. Cts: obiettivo riaprire e tenere aperto

Roma, 27 ago. (askanews) - Mascherine, igiene e distanziamento restano i tre pilastri fondamentali per riaprire la scuola secondo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico, per cui, in ogni caso, anche se è previsto un aumento di contagi bisogna riaprire. Lo ha detto chiaramente Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato, in audizione alla Camera."Il rischio è valutato sul piatto della bilancia con il beneficio assoluto, che è l urgenza e la necessità di riaprire". Inoltre, sulle mascherine: "L'indicazione generale della società italiana di pediatria è che la mascherina non è dannosa, non fa male a chi la indossa".Fino ai sei anni mascherina obbligatoria solo per gli educatori."Da casa alla scuola, nel movimento sui mezzi pubblici o scuolabus devono indossarla, a scuola anche quando entrano e al banco seduti se l insegnante conferma un metro di distanza uno all altro i bambini dai 6 ai 10 anni la possono togliere".La mascherina deve essere indossata nelle aree comuni, tolta a mensa, nel momento del pranzo e quando si fa attività sportiva. Stesso discorso sul metro di distanza da seduti per gli studenti dai 10 anni in su, dalle medie all'università.Resta il nodo trasporti, la raccomandazione è aumentare il numero delle corse per garantire il distanziamento e riorganizzare gli orari di ingresso e uscita. Lo scuolabus - si precisa - potrà avere una occupazione massima solo per 15 minuti.Intanto, la Conferenza delle Regioni ha dato il via libera alle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2" predisposte da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e Inail. Il 28 agosto è atteso l'ok definitivo nella Conferenza unificata.Il testo è una sorta di guida operativa condivisa per evitare disomogeneità. Si chiedono gruppi stabili di alunni, rimettendo ai singoli istituti la valutazione sulla loro dimensione. Inoltre, è stata presentata una raccomandazione sulla didattica a distanza, per classi e per plesso nel caso in cui si dovessero verificare cluster di contagio che ne impongano la riattivazione.