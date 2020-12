Sicilia, al via "Rientri sicuri": obbligo tampone per chi rientra

Roma, 16 dic. (askanews) - Rientri in Sicilia sicuri in vista delle festività natalizie. E' entrata infatti in vigore l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana che predispone l'obbligo di sottoporsi a tampone o mettersi in quarantena per chi fa rientro sull'isola per Natale e Capodanno.E' una vera e propria taskforce quella messa in campo dal governo regionale che ha predisposto controlli con tamponi rapidi e molecolari nei principali punti d'accesso in Sicilia. Aree covid sono state allestite infatti negli aeroporti di Palermo e Catania, e nei porti. Qui i viaggiatori che entrano nell'isola, che non sia siano sottoposti a un tampone molecolare nelle 48 ore precedenti il loro viaggio, potranno sottoporsi al test. In caso positivo scattano le procedure previste dal protocollo mentre in caso negativo si potrà fare rientro presso il proprio domicilio. In alternativa, si può andare anche presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con l'obbligo per la struttura stessa di darne comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'Asp. Chi non segue nessuna di queste procedure, come ultima ipotesi, ha l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all'Asp di pertinenza.Al momento sono oltre 20mila i cittadini che si sono già registrati sul sito dedicato siciliacoronavirus.it.Nello Musumeci, presidente della regione.Enzo Picciolo, referente del "team Covid" dell'Asp di Messina.