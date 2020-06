Sicilia, Bertolaso consulente per protocollo sicurezza sanitario

Palermo, 3 giu. (askanews) - La Sicilia si riapre al resto del mondo attivando un Protocollo di sicurezza sanitario che coprirà l'intera stagione estiva e che si avvarrà della consulenza gratuita dell'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. I termini del protocollo sono stati illustrati a Palazzo Orleans agli operatori del turismo dell'isola."In questo momento bisogna organizzare un meccanismo di monitoraggio e garanzia per i turisti che vengono in sicilia. Il mese di giugno sarà importante per mettere tutto il sistema in piena funzionalità per garantire dal primo luglio fino a fine settembre un monitoraggio efficace e funzionale", ha dichiarato Bertolaso.Tra gli elementi di novità, il sito siciliasicura.com che sarà attivo dal 5 giugno e che dopo la registrazione consentirà agli utenti arrivati in Sicilia di attivare un app con le proprie informazioni per avere una sorta di pre-triage. L'app invia un messaggio giornaliero a cui si potrà rispondere indicando il proprio stato di salute. La Sicilia ha individuato delle unità assistenziali turistiche in ogni provincia.Intanto, 80 nuovi medici sono stati assunti dalla Regione per affrontare in sicurezza la stagione turistica che sta per prendere il via e dunque potenziare l'assistenza.Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci: "La sicurezza e il diritto alla salute sono priorità che restano presenti anche quando si va al sole e in vacanza. Buona estate a tutti con un sistema che vi guida e ci assite e vi assicura un intervento immediato".