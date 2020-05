Silvia Romano arriva a casa a Milano: "Rispettate questo momento"

Milano, 11 mag. (askanews) - Silvia Romano è arrivata a Milano poco dopo le 17. La cooperante italiana che era stata rapita in Kenya a novembre 2018 è stata scortata dalle forze dell'ordine fin sotto casa sua, in via Casoretto. Ha viaggiato da Roma in automobile, insieme alla madre.Al sua arrivo c'è stato un applauso liberatorio, con i vicini della giovane cooperante affacciati alle finestre. "Bentornata Silvia" si legge nei tanti cartelli affissi alle finestre e sui bigliettini dei fiori lasciati dai vicini sotto casa."Rispettate questo momento", così la giovane ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se avesse intenzione di ritornare presto in Kenya.