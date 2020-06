Smantellato "cartello" di droga: 11 in carcere, oltre 60 indagati

Roma, 18 giu. (askanews) - Duro colpo al traffico internazionale di droga. I carabinieri di Vibo Valentia e di Firenze, hanno eseguito a Vibo, in provincia di Firenze e in altre città italiane 18 misure cautelari: 11 in carcere e 7 divieti di dimora, nei confronti di appartenenti ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Indagate oltre 60 persone.Si tratta della maxi-inchiesta "Rinascita Scott" che si è conclusa con lo smantellamento di una associazione di matrice 'ndranghetista.Un vero e proprio cartello dedito al traffico di droga, affermano gli inquirenti, che si approvvigionava attraverso canali fino al Brasile e all'Albania.