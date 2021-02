Spettacolare eruzione sull'Etna

Palermo, 16 feb. (askanews) - Una spettacolare eruzione, con fontane di lava, lapilli e nuvole di cenere si è registrata poco dopo le 16 sul cratere di Sud-Est dell'Etna.Una intensa pioggia di cenere è caduta su Catania e sui comunipedemontani. Per l'osservatorio etneo dell'Ingv si tratta di unaattività esplosiva parossistica, che sta scemando, e che non deve preoccupare i centri abitati della cintura dell'Etna.Intanto la autorità aeroportuali hanno deciso di chiudere l'aeroporto di Catania Fontanarossa a causa del fumo e della cenere che non consente di garantire la sicurezza dei voli.