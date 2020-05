Roma, 26 mag. (askanews) - Spettacolo nei cieli di Assisi, le Frecce Tricolori hanno sorvolato la Basilica di San Francesco disegnando il tricolore in omaggio al Patrono d'Italia. La Pattuglia Acrobatica Nazionale oggi in Umbria è passata prima a Perugia, per proseguire a L'Aquila durante il suo giro d'Italia che si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo su Roma per la Festa della Repubblica.