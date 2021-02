Superiori, Azzolina: dove rientrati per primi, contagi stabili

Roma, 1 feb. (askanews) - "In queste ore si sta completando il rientro a scuola dei ragazzi delle superiori. Ricevo molti messaggi degli studenti e delle loro famiglie, tutti consapevoli del fatto che bisogna mantenere grande prudenza, ma anche tutti ansiosi e felici di questo rientro in classe": così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, in un video-messaggio postato il 1 febbraio su Facebook, mentre si sta completando il rientro in classe dei ragazzi delle superiori."Il primo ciclo lo sapete è sempre rimasto aperto, circa 5 milioni di studenti e studentesse non hanno mai lasciato le loro aule. Le scuole superiori hanno invece ripreso la didattica in presenza gradualmente e in queste settimane, dove si è aperto per primi, i contagi sono rimasti stabili. È un elemento che conforta, ma l'attenzione deve rimanere molto molto alta. A scuola le regole di sicurezza si rispettano, fare lo stesso anche fuori, in tutti gli spazi e le attività della giornata. La scuola va protetta anche fuori dalle aule e questo è una responsabilità di tutti ricordiamocelo sempre", ha sottolineato la ministra.(fonte Facebook)