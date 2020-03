Tartaruga soccorsa dopo avere ingerito un palloncino: video choc

Roma, 2 mar. (askanews) - Una tartaruga è stata soccorsa dal Centro Recupero Tartarughe Marine (CRTM) del Museo di Storia Naturale del Salento, a Calimera in provincia di Lecce, dopo aver ingerito un palloncino di plastica con il suo filo. La tartaruga è al momento in osservazione al centro e, non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno, sarà liberata in mare.Il video è stato fornito dall'associazione ambientalista Marevivo, che ha lanciato e porta avanti la campagna "Per il mare non è una festa #StopAlVolodeiPalloncini", per sensibilizzare le persone su questo problema e invitarle ad optare per alternative sostenibili. "Questa volta è andata bene, ma quante altre tartarughe rischiano la vita per la plastica?", ha chiesto l'associazione, ricordando che lasciar volare palloncini durante le ricorrenze può rappresentare un serio pericolo per l'ambiente e per la fauna.