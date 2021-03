Toscana, arrestato il sindaco di San Vincenzo per corruzione

Roma, 9 mar. (askanews) - Il sindaco di San Vincenzo, centro balneare della riviera Toscana, è finito agli arresti domiciliari per corruzione. Insieme al primo cittadino, Alessandro Massimo Bandini, la Guardia di Finanza di Livorno ha arrestato anche due imprenditori edili locali che sarebbero stati favoriti in alcune gare d'appalto in cambio di tangenti.Le indagini hanno travolto anche un ex segretario comunale: per lui è stata richiesta l'interdizione dai pubblici uffici, ma la decisione del gip arriverà dopo l'interrogatorio di garanzia.