Traffico illecito, 700 tonnellate di rifiuti plastici sequestrati

Roma, 21 gen. (askanews) - Sequestrato, dai carabinieri del Noe del Comando per la Tutela Ambientale di Torino, un capannone a Rivoli con all'interno 700 tonnellate di rifiuti plastici e tessili.L'area, sottoposta a sequestro, consisteva in un capannone ben nascosto di circa 750 metri quadrati, sede di una ditta di import-export di legnami, priva di qualsiasi autorizzazione alla gestione dei rifiuti. Infatti, al loro ingresso, i carabinieri hanno trovato una notevole quantità di rifiuti accatastati in modo eterogeneo senza alcun rispetto per le norme antincendio.Sono così state rinvenute, su un lato del capannone, decine di ecoballe di rifiuti plastici frammisti a rifiuti tessili impilati fino al soffitto, sul lato opposto circa 180 big bags contenenti granulato plastico derivante dalla triturazione di guaine plastiche, trattato alla stregua di un rifiuto, ma propriamente una materia derivante dal trattamento dei cavi metallici.