Traffico internazionale di droga: 37 arresti tra Italia e Albania

Roma, 30 giu. (askanews) - Scoperto un maxi traffico internazionale di stupefacenti tra Puglia e Albania: 37 arresti e sequestri per 4 milioni di euro nella vasta operazione della Dia di Bari e delle autorità albanesi, con l'ausilio della Criminalpol, dell'Ufficio di collegamento interforze di Tirana e della polizia albanese e la collaborazione, in Italia, di carabinieri, polizia, guardia di finanza e della Dia di Foggia, Lecce, Bologna, Roma, Napoli e Catanzaro.Nel corso delle indagini sono state sequestrate circa tre tonnellate e mezzo di droga tra marijuana, cocaina e hashish, per un valore di oltre 40 milioni di euro, corrispondenti a circa 7 milioni di dosi.