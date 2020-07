Un T.Rex in giardino: i dinosauri in realtà aumentata di Google

Milano, 1 lug. (askanews) - Un T.Rex nel giardino di casa, un triceratopo in salotto. Uno spettacolo possibile grazie alla ricerca immagini in realtà aumentata di Google grazie a cui adesso si può tornare indietro nel tempo di centinaia di milioni di anni.Alla nuova funzione introdotta da pochi mesi che già permetteva di visualizzare in 3d animali selvaggi, sono stati aggiunti 10 dinosauri in arrivo direttamente dal mondo del film "Jurassic World".Per visualizzarli bisogna digitare la parola "dinosauri" sulla barra di ricerca Google da un dispositivo mobile e toccare "Visualizza in 3D". Il dinosauro può essere ingrandito, visto da vicino, e si può far muovere nello spazio. Sui dispositivi Android, si possono ascoltare anche i suoi versi primordiali.