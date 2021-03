Unicef lancia #8marzodellebambine: combattere violenza di genere

Roma, 5 mar. (askanews) - Unicef Italia celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna con la campagna #8marzodellebambine, quest'anno dedicata a sostenere la lotta alla violenza di genere in Italia e nel mondo e lancia una petizione per chiedere che venga rinnovato e integrato il Piano Nazionale Antiviolenza che definisce obiettivi e programmi per combattere la violenza di genere.L'attrice Serena Rossi è testimonial della campagna e protagonista di un video appello per chiedere che ogni bambina, ragazza, donna sia libera, rispettata e protetta. Attraverso la petizione per il rinnovo del Piano Nazionale Antiviolenza, l'Unicef chiede che lo stesso venga integrato con alcune istanze presentate da giovani donne: aumentare i posti disponibili per l accoglienza di donne e nuclei madri-bambino sopravvissute o a rischio di subire violenza e rimuovere gli ostacoli che impediscono di chiedere supporto; prevedere una campagna di sensibilizzazione continua sulla violenza di genere, nelle scuole e nei luoghi di formazione; combattere in ogni ambito, sede e fonte giuridica il pregiudizio che colpevolizza la vittima e sviluppare una cultura del consenso."Finché le ragazze temono per la loro sicurezza, non possono realizzare il loro pieno potenziale e sono impossibilitate a proseguire l'istruzione, il lavoro e altre opportunità sociali e politiche" ha dichiarato Carmela Pace, presidente dell'Unicef Italia. "Ovunque a scuola, a casa, al lavoro le bambine e le donne devono essere protette e tutelate".