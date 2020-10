Usa 2020, Kamala Harris zittisce Mike Pence: "Sto parlando io"

Milano, 8 ott. (askanews) - "Sto parlando io". Così Kamala Harris ha zittito Mike Pence mentre provava ad interromperla durante il dibattito fra i candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Il suo semplcie ma efficae "I'm speaking", ripetuto più volte, è diventato virale, una frase iconica destinata a rimanere nella storia di questa corsa alla Casa Bianca.Il candidato repubblicano ha provato ad interrompere Harris per 16 volte, quasi ad ogni intervento della rivale, facendo sua la tecnica usata da Donald Trump contro Joe Biden, interrotto 71 volte, tanto che il moderatore è dovuto intervenire redarguendo il presidente degli Stati Uniti.Ma Harris ha subito messo in chiaro che non avrebbe permesso che la cosa si ripetesse e il suo "I'm speaking", "sto parlando io" è diventato subito una frase simbolo per tutte le donne che si sono ritrovate in questa situazione molte volte: in famiglia, nelle riunioni di lavoro, durante qualsiasi tipo di discussione. Una valanga di tweet di apprezzamento, meme, e, immancabili, anche le magliette.