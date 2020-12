Vaccine day, Anelli (Fnomceo): "Oggi comincia una nuova era"

Roma, 27 dic. (askanews) - "Oggi è una bella giornata: è sicuramente una nuova primavera per l'umanità" ha detto il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, in apertura del Vaccine-day."È iniziata la campagna di vaccinazione contro il Covid: è come se fosse iniziata una nuova era", ha spiegato Anelli, ricordando che il grande sforzo tecnologico di ricerca, di produzione del vaccino, in tempi veramente brevi, rappresenta per tutta l'umanità forse la soluzione finale della pandemia di Covid". "Questo è dovuto alla scienza, alla capacità di mettere in campo risorse e, nello stesso tempo, competenze che hanno prodotto questo straordinario risultato" ha aggiunto il presidente Fnomceo."Oggi quindi comincia una nuova era: l'era in cui noi possiamo dire che abbiamo uno strumento per porre fine a una pandemia", sottolineando che "i vaccini hanno rappresentato questo nel corso della storia dell'umanità. Abbiamo addirittura eradicato una malattia, il vaiolo, tolto di mezzo un virus e ridotto quasi sino alla scomparsa altre malattie". "Tra queste vorremmo che ci fosse un giorno anche il Covid" ha concluso.