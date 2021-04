Vaccini, 1,5 milioni di dosi Pfizer entro domani alle Regioni

Roma, 6 apr. (askanews) - E' di 1,5 milioni di dosi Pfizer la prima consegna di vaccini anti Covid-19 del mese di aprile; entro domani le dosi saranno distribuite alle Regioni.Si tratta del lotto di vaccini in assoluto più consistente consegnato dall'inizio della campagna vaccinale e di cui beneficeranno in modo particolare i soggetti più vulnerabili.Nell'ultima settimana - ha fatto sapere l'ufficio del Commissario Straordinario Figliuolo - è cresciuto del 20% il numero di over 80 cui a cui è stata somministrata una dose di vaccino. Il numero complessivo di vaccinazioni a livello nazionale ha superato oggi quota 11.250.000, a fronte di oltre 14 milioni di dosi finora consegnate.Si attende intanto per domani in serata o al massimo per giovedì una nuova comunicazione dell'Ema su AstraZeneca; il comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza non è ancora giunto a una conclusione e la revisione è ancora in corso.