Milano, 24 apr. (askanews) - "Non esistono vaccini di serie A e serie B". Così Alessio D'Amato, assessore Sanità Regione Lazio all'inaugurazione dell'hub vaccinale di Valmontone, vicino a Roma."Acceleriamo, non perdiamo tempo nella ricerca di un vaccino che qualcuno può pensare migliore di un altro perché non è così, nel frattempo il virus circola e l'elemento fondamentale è immunizzarci con il primo vaccino utile disponibile".