Vaccini, aperto maxi hub a Genova: fino a 5 mila dosi al giorno

Roma, 29 mar. (askanews) - Garantirà inizialmente circa 2.000 vaccini al giorno ma a pieno regime potrebbe arrivare a 4.000-5.000 somministrazioni giornaliere. Inaugurato dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, e dal capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, il nuovo grande hub vaccinale della Fiera di Genova.La struttura, da oltre 1.300 metri quadri, è stata realizzata anche grazie all'accordo di collaborazione raggiunto per la prima volta in Italia tra una Regione, la Liguria, e la sanità privata convenzionata, presente con i propri specialisti al fianco del personale medico e infermieristico della Asl 3 di Genova, con il coordinamento dell'azienda sanitaria regionale Alisa.Il commissario Figliuolo ha sottolineato di non essere venuto a Genova per fare una passerella o a tagliare nastri. "Questo centro - ha detto - si aggiunge ai 2.000 punti vaccinali che abbiamo e dimostra la strategia della campagna: la capillarizzazione da una parte e l'apertura dei grandi hub nelle aree metropolitane dall'altra"."Questo hub a pieno regime può fare 5 mila vaccinazioni. Per la Liguria, è prevista una media di 13 mila e 200 vaccini al giorno: i 5 mila di questo hub mi danno la certezza di dire al premier che con la Liguria ci siamo".Grazie anche ai grandi spazi del padiglione Jean Nouvel, allestiti con 44 box vaccinali e circa 500 sedie posizionate nel rispetto del distanziamento, il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha auspicato: "Vorremmo avere la prima città d'Italia ad essere vaccinata completamente. È un obiettivo".E il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha aggiunto: "Quello di oggi credo che sia un esperimento unico in Italia, una best practice che consegniamo al commissario, insieme alla partenza domani delle farmacie come punti di somministrazione dei vaccini e alla collaborazione con i medici di medicina generale che sono già al nostro fianco, insieme a tutte le categorie che ci stanno dando una mano e a quelle che si aggiungeranno".