Vaccini, Bassetti: seconda dose in vacanza? Un dibattito assurdo

Roma, 19 mag. (askanews) - "È un dibattito assurdo. Ma ci siamo dimenticati da dove siamo partiti? Tre mesi fa eravamo in mezzo a un disastro, gente che moriva e oggi ci poniamo il problema se partire tre giorni dopo per andare in vacanza? Voglio dire, ma stiamo scherzando? Siamo al paradosso totale. Io vorrei capire quale altro paese al mondo fa un dibattito sul fatto di andare in vacanza e farmi la dose": così il virologo Matteo Bassetti, ospite di Tagadà su La7."Per carità. Voglio andare un mese in vacanza e sei una persona anziana e decidi che ci devi stare, va benissimo. Ma i giovani, che sono quelli che saranno vaccinati quest'estate... ebbene partiranno una settimana dopo o torneranno tre giorni prima", ha aggiunto.