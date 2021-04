Vaccini, in arrivo altre 2,5 milioni di dosi in Italia

Roma, 29 apr. (askanews) - Sono circa 2 milioni e mezzo le dosi di vaccino anti-Covid19 in arrivo all'hub nazionale della Difesa costituito all'aeroporto militare di Pratica di Mare, vicino Roma.Si tratta, in particolare, di tre lotti distinti: oltre 2 milioni di Vaxzevria (AstraZeneca), più di 270mila di Moderna e circa 160mila di Janssen (Johnson & Johnson) che verranno ripartiti e poi distribuiti nei prossimi giorni alle diverse regioni italiane.L'approvvigionamento di 2 milioni e mezzo di dosi, insieme a quello di 2,2 milioni di Pfizer avvenuto il 27 aprile 2021, permetterà alle Regioni di consolidare il trend in crescita delle somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale nazionale.