Vaccini, in consegna oltre 1,5 mln di dosi Pfizer alle regioni

Milano, 21 apr. (askanews) - In queste immagini l'arrivo di una partita di dosi Pfizer all'opedale Pertini di Roma. Una delle decine di strutture a ricevere una parte della nuova consistente consegna di Pfizer: 1,5 milioni di dosi del vaccino distribuito in tutta Italia negli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia.Da lì le dosi sono state consegnate direttamente alle strutture designate dalle Regioni per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione.