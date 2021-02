Vaccini over 80, a Roma impegnata anche la Polizia di Stato

Roma, 15 feb. (askanews) - "Insieme per la vaccinazione anti-Covid": la Polizia di Stato scende in campo grazie a un protocollo d'intesa firmato con la Regione Lazio e l'Asl Roma 2, con cui dà il via alla vaccinazione anti Covid19 di cittadini over 80.Il Centro Vaccinale è stato allestito all'interno della Caserma Magnasco sede del Compartimento Polizia Stradale Lazio e della Sezione Polizia Stradale Roma il cui personale, oltre a supportare medici ed infermieri impegnati in prima linea, provvede al ritiro dei vaccini e all'accoglienza degli utenti.È prevista la vaccinazione giornaliera di 360 persone sulle 12 postazioni messe a punto e si potrà accedere al centro su prenotazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 19.00.Una giornata importante per le istituzioni coinvolte che hanno voluto partecipare con i loro massimi rappresentanti: il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, il Direttore Centrale di Sanità della Polizia di Stato Fabrizio Ciprani, l Assessore regionale alla Sanità Alessio D Amato, il Direttore Generale della ASL Roma 2 Flori Degrassi e il Direttore Sanitario dell IMNI Lazzaro Spallanzani Francesco Vaia.