Vaccini, Rezza: nessun limite di età su seconda dose AstraZeneca

Roma, 30 apr. (askanews) - "Per ora per AstraZeneca non cambia nulla. Nessuna limitazione di età per la seconda dose", ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel punto stampa settimanale sul monitoraggio della Cabina di Regia sul Covid-19 in Italia."Anche Ema non ha messo limiti di età - ha spiegato - i rari eventi avversi riguardavano la prima dose. Per ora nessun evento con la seconda dose. Quindi viene confermata l'aderenza alle posizioni dell'Ema".