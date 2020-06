Voragine in centro a Milano vicino al cantiere della metro 4

Milano, 16 giu. (askanews) - Intorno alle 9.30 di questa mattina i vigili del fuoco hanno fatto evacuare a scopo precauzionale una ventina di inquilini di una scala del palazzo al civico 8 di via Santa Sofia, nella centralissima zona di Porta Romana a Milano, dove, dalle prime ricostruzioni, sembra si sia aperta una voragine nel pavimento al piano -2.Lo stabile, di 12 piani, sorge davanti a un cantiere della nuova metropolitana e insieme con i pompieri sono al lavoro anche i tecnici del cantiere per capire il cedimento sia dovuto alle operazioni di scavo.Da quanto è possibile apprendere il palazzo non sarebbe stato dichiarato inagibile.Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.