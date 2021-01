Weekend di maltempo con neve e pioggia in molte regioni

Milano, 4 gen. (askanews) - Nevicate abbondanti, strade bloccate, valanghe e frane, è questo il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia nel primo weekend dell'anno. E' di due morti il bilancio di una valanga che si è staccata domenica sopra Maso Corto, in val Senales (Alto Adige) in cui ha perso la vita l'ex presidente della banca Raiffeisen Michael Gruener e sua moglie. Il Governatore Luca Zaia, in relazione alla difficile situazione causata sulle montagne venete dalle abbondanti nevicate di questi giorni ha avviato le procedure per dichiarazione stato di crisi. Ma danni e disagi ci sono stati anche in Friuli Venezia Giulia, Toscana e Abruzzo.La vasta area depressionaria, a matrice fredda, che sta interessando gran parte dell'Europa, sta dando un nuovo impulso perturbato sui nostri settori nord-occidentali, con precipitazioni e nevicate a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso allerta gialla su parte di Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo e Basilicata, sull'intero territorio di Toscana, Umbria e sul versante tirrenico della Calabria.