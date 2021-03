8 marzo, agli Uffizi parlano le grandi donne delle opere d'arte

Roma, 8 mar. (askanews) - Una lezione d'arte al femminile per la festa della donna. Lo stupore di una bambina davanti a opere d'arte "parlanti" delle Gallerie degli Uffizi. Grandi donne che si raccontano, rivolgendosi a lei direttamente, donne del passato vissute in un mondo governato da uomini come Anna Maria Luisa, ultima discendente della famiglia de' Medici.O Eleonora di Toledo, duchessa di Firenze ritratta da Bronzino. Alla Galleria d'Arte Moderna la bambina conosce anche Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, ritratta da Giuseppe Bezzuoli e Giuditta che, con la pittrice Artemisia Gentileschi, taglia la testa alle ingiustizie di un mondo dominato da uomini.