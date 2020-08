A Capri arriva "Olivia O", lo yacht di lusso con prua capovolta

Roma, 21 ago. (askanews) - L'isola di Capri si impreziosisce con uno yacht davvero originale: un panfilo da mille e una notte con la prua rovesciata e un design molto particolare. Si tratta di "Olivia O", lo yacht più fotografato dell'estate 2020 che, per la seconda volta nel giro di poche settimane ha fatto la sua comparsa nelle acque del golfo di Napoli e intorno all'isola di Capri, nella baia di Marina Piccola, davanti ai celebri Faraglioni.Uno yacht di lusso dalla forma avveniristica a prua capovolta, unico nel suo genere per il design, costruito nel 2018 nel cantiere norvegese Ulstein Verft, ha una lunghezza di quasi 90 metri e può ospitare fino a 20 persone in otto cabine alte 2 metri e 70, rifinite secondo uno standard elevato con lo scopo di garantire uno spazio confortevole ad ogni passeggero, mentre gli alloggi dell'equipaggio garantiscono spazio per 30 persone.Il proprietario è l'israeliano miliardario, filantropo di beni immobili e mercantile, Eyal Ofer.A bordo sono disponibili una spa, una sala cinema, una piscina di 10 metri ed un eliporto.