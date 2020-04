Milano, 3 apr. (askanews) - Un viaggio virtuale dentro il lavoro di Charles Atlas, videoartista e regista statunitense cui Fondazione ICA Milano ha dedicato la prima mostra personale in Italia, "Ominous, Glamorous, Momentous, Ridiculous", cheavrebbe dovuto inaugurare il 12 marzo 2020, ma che resta chiusa per l'emergenza Coronavirus. Ma sui social di ICA è possibile fare esperienza digitale delle opere di Atlas. Una vita diversa per un'esposizione che si annunciava molto interessante.