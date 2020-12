Auguri Ludwig, per i 250 anni su Google "Beethoven Everywhere"

Milano, 14 dic. (askanews) - Auguri Ludwig Van Beethoven. 250 anni fa nasceva il grande compositore tedesco: un anniversario celebrato da Google Arts & Culture con "Beethoven Everywhere", un progetto che fa rivivere il genio del musicista raccogliendo in un unico luogo la sua musica, la sua storia, curiosità, contaminazioni, ispirazioni. Fra video, immagini e parole, una raccolta digitale realizzata grazie alla collaborazione tra diverse istituzioni culturali (dalla Carnegie Hall alla Deutsche Grammophon e alla Karajan-Akademie, dalla Chineke! Orchestra alla Biblioteca di Stato di Berlino e alla Secessione di Vienna).Un viaggio pieno di scoperte: i contenuti vanno dall'Inno alla gioia realizzato da orchestre e musicisti di tutto il mondo, questa è l'Orchestra dei giovani europei, alla declinazione più pop delle opere del maestro. Le sue musiche usate nei film e bizzarri mix, come questa Sinfonia n. 5 che si mescola alle note di Beyoncè.