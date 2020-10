Biennale Danza, Marie Chouinard presenta i due Leoni del 2020

Venezia, 15 ott. (askanews) - La direttrice della Biennale Danza, Marie Chouinard, ha annunciato, in collegamento streaming con Venezia, i due Leoni assegnati per l'edizione 2020. Leone d'argento a Claudia Castellucci, premiata per la sua ricerca sobria, rigorosa e minimalista. Leone d'oro alla coreografa ispano-elvetica La Ribot, "personalità unica nel mondo dell'arte coreografica", celebrata per la sua capacità di mettere sempre in discussione le supposte certezze in un ottica di ricerca incessante.Nelle motivazioni dei due riconoscimenti anche un emozionante messaggio d'amore di Marie Chouinard per l'arte e le sue pratiche.