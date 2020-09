Milano, 14 set. (askanews) - La Milano Art Week, posticipata a settembre per l'emergenza Covid, ha visto la prima edizione interamente digitale della fiera miart, ma anche eventi e performance per la città. Ecco le azioni e i racconti di Reverie alla Palazzina Liberty; le performance di Annamaria Ajmone al PAC e di Fos alla chiesa di San Celso e infine Maurizio Nannucci a CityLife. Cartoline video per rivivere la settimana dell'arte milanese del 2020.