Milano, 5 dic. (askanews) - In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato 2020 l'Ente Nazionale Protezione Animali ricorda l'importanza del lavoro dei volontari di ogni comparto e lancia un invito a tutte le persone che sentono di voler dare il loro contributo a scendere in campo e abbracciare il mondo del volontariato. In queste immagini l'appello di un volontario: "Veniteci a trovare, venite ad adottare i nostri cani".