Milano, 11 dic. (askanews) - Grandi classici e danza: a Roma nasce il liceo coreutico DAF, una scuola in cui educazione umanistico-scientifica e artistica si incontrano per la prima volta all'interno di un luogo professionale per la danza, il Dance Arts Faculty centro Internazionale per danzatori e polo di ricerca artistica. Il progetto nasce dall'idea di un team di donne, imprenditrici e danzatrici che lanciano una sfida: rimettere al centro l'arte e la formazione dei ragazzi in un momento difficile per entrambi. Ma è un'idea che invita proprio a guardare al futuro spiega la direttrice Feliciana Lo Mele:"È stata subito voler rispondere all'esigenza delle attuali generazioni di avere più arte e cultura nella scuola. Il danzatore deve rielaborare la propria figura rispetto a quello che il mercato richiede. La scelta dei teatri, delle compagnie, dei coreografi è sempre più concentrata su queste figure complete".La dirigente Scolastica Mariagrazia Dardanelli. "Si trova all'interno della struttura del Daf, quindi coniuga perfettamente la formazione dell'alunno liceale a cui unisce la formazione relativa alla danza".Il liceo sarà inaugurato il 16 e 18 dicembre.