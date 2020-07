L'ultima opera di TvBoy con Open Arms: Open your arms to life

Burriana (Spagna), 20 lug. (askanews) - Braccia aperte, pronte ad accogliere la vita. L'ultima opera artistica firmata dallo street artist siciliano Tvboy ha trovato spazio su una delle imbarcazioni di Open Arms, organizzazione non governativa di Badalona, nella comunità autonoma Valenciana, in Spagna, la cui missione principale è salvare in mare le persone che cercano di raggiungere l'Europa.Realizzata nel porto di Burriana tra il 18 e il 19 luglio 2020, "Open your arms to life" servirà ad accogliere in maniera ancora più calorosa le tante persone che quotidianamente l'equipaggio del capitano Marc Reig si impegna a salvare.Un simbolo di speranza, che emana positività. A bordo dell'imbarcazione, grazie alla preziosa collaborazione di Oscar Camps, fondatore di Open Arms e della responsabile della comunicazione Laura Lanuza, Tvboy ha potuto creare un nuovo lavoro carico di significato ed emozionalmente potente.