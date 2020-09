Parigi, 28 set. (askanews) - La pioggia e il covid non hanno fermato la sfilata contro gli stereotipi della moda a Parigi. Decine di donne curvy, ma anche tante normalissime taglie 42-44 hanno sfilato sotto la Torre Eiffel per dare uno scossone al fashion system e alla dittatura della magrezza assoluta. Questa sfilata nel segno del movimento "Body positive" vuole imporre le "forme" come sinonimo di normalità e non come eccezione.