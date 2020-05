Lo scrittore Luca Bianchini legge l'attacco del suo nuovo romanzo

Roma, 25 mag. (askanews) -MATERIALE IN CONDIVISOVIDEODOC DA INIZIO A FINEDal salotto di casa, Luca Bianchini legge ai suoi lettori le prime righe del suo nuovo romanzo, Baci da Polignano, in libreria da martedì 26 maggio. "Ciao, sono Luca Bianchini, benvenuti nella mia cucina, no dai, sono nel mio salotto. Sono diventato ambassador per Nicoletti Home, per un progetto che si chiama #storiedadivano, ideato per i ragazzi dello IED. Un iniziativa bellissima che avrebbe dovuto portare il vincitore al Salone del Mobile. Poi è successo qualcosa che ha cambiato le nostre vite, ma il divano ci ha salvato anche molte serate. Sono contento di premiare anche se a distanza, di abbracciare virtualmente, Alessio Caminiti, che ha disegnato il rivestimento di questo divano su cui sono seduto, ispirandosi alla sue origini. Ha fatto un lavoro molto particolare, che mi ha molto emozionato, e sono felice di sedermi sulla sua opera in anteprima. E in anteprima vi voglio leggere le prime righe del mio nuovo romanzo".