Milano, 2 apr. (askanews) - Il ministero della Cultura ha diffuso la preview del video "La luce di Michelangelo", racconto per immagini per valorizzare i recenti studi sul progetto architettonico e scultoreo della tomba di Giulio II, monumento sepolcrale realizzato dal Buonarroti nella Basilica di San Pietro in Vincoli, a Roma, al cui centro si trova la celebre statua del Mosè.L'emozione nasce dai giochi di luce sulle sculture, che ne rafforzano il valore estetico e anche spirituale.