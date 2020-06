Musica, Pappano: l'arte in Italia è anche una forza economica

Roma, 23 giu. (askanews) - Il lockdown ha spinto anche a ripensare il ruolo dell'arte nella società: lo dice Antonio Pappano, direttore musicale dell'Accademia di Santa Cecilia, in conferenza stampa 'virtuale' da Londra mentre si presenta la stagione estiva dell'Accademia. Un appello accorato per l'arte viva e per la sua forza economica in Italia."Viviamo per far passare emozioni a un pubblico dal vivo. Tutta la tecnologia che è stata molto utile, e la useremo nel futuro, è una transizione, spero, verso una normalità con l'esperienza di quello che abbiamo passato, con tutti i momenti di riflessione che abbiamo passato anche per farci domande personali da artista sul nostro posto nella società. Si parla dell'arte in Italia perché è una cosa di una potenza sovrumana non solo per gli italiani ma per tutti coloro che vengono a cercare qualcosa di magico. Non è solo poesia e bellezza, l'arte è una forza economica, non dimentichiamocelo. Abbiamo bisogno di fare tutto quello che possiamo per mantenere alta la bandiera italiana in questo settore.