Premio Nobel letteratura alla poetessa statunitense Louise Gluck

Milano, 8 ott. (askanews) - Il premio Nobel 2020 per la letteratura è andato alla poetessa statunitense Louise Gl ck "per la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende l'esistenza individuale universale", si legge nella motivazione dell'Accademia di Stoccolma. Gluck, 77 anni, è nata a New York ed è docente all'università di Yale.Nella sua opera, a carattere spesso autobiografico, spiccano i temi del desiderio e della natura, con numerosi riferimenti ai miti della classicità.La sua prima raccolta di poesie è del 1968, "Firstborn"; delle successive dodici solo due sono state tradotte in italiano, "l'Iris selvatico" (1992, vincitore del Premio Pulitzer) e "Averno" (2006). Il suo ultimo libro di poesie, "faithful and virtous night" (2016) è stato premiato con il National Book Award.