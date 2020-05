Riapre il parco archeologico di Pompei, mascherine e termoscanner

Roma, 26 mag. (askanews) - Rilevazione della temperatura corporea, gel igienizzante all'ingresso, distanza tra un visitatore e l'altro. Tra misure di sicurezza e attenzioni, riapre il Parco Archeologico di Pompei, il secondo luogo più visitato dal pubblico in Italia dopo il Colosseo.Dopo tre mesi di lockdown, riapre così il parco con percorsi obbligatori e un biglietto scontato di 5 euro.E per la speciale ripartenza c'è anche una novità in anteprima, ovvero la possibilità di visitare la Domus di Cornelio Rufo che svela un giardino con colonnato e porticato, restaurata recentemente.