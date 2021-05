Sala: Milano creativa può essere attrattiva come nessuno al mondo

Milano, 25 mag. (askanews) - "Noi siamo design tutto l'anno, il Salone del Mobile, per l'amor del cielo, è fondamentale, ma prendiamo coscienza che possiamo essere attrattivi come nessuno nel mondo per la nostra creatività, la nostra capacità di fare impresa, la nostra capacità di realizzare e di essere artigiani e al contempo assolutamente creativi. Questa è Milano". Lo ha detto, con trasporto, il sindaco Giuseppe Sala, intervenenedo all'inaugurazione di un nuovo museo milanese, l'ADI Design Museum Compasso d'Oro."Io credo che noi tutti insieme, lavorando e ascoltandoci tutti, ricostruiremo una Milano anche migliore di prima".