Topolino celebra Raffaello in un fumetto con Paperello Sanzio

Roma, 6 apr. (askanews) - Anche Topolino celebra i 500 anni dalla scomparsa di Raffaello Sanzio, genio del Rinascimento Italiano scomparso il 6 aprile 1520. Sul numero 3359 in edicola dall'8 aprile arriva "Zio Paperone e la pietra dell oltreblù", (sceneggiata da Bruno Enna e disegnata da Alessandro Perina) una storia speciale divisa in quattro episodi dedicata al pittore urbinate, con tanti approfondimenti e con protagonista Paperello Sanzio, un paperotto prodigio, figlio d arte.Tutto inizia con la scomparsa dei preziosi lapislazzuli di Zio Paperone che per trovarli con l'aiuto dei fidati nipoti si mette alla ricerca delle preziose pietre seguendo le tracce di chi in passato utilizzò, a livello artistico, il colore blu oltremare intenso e brillante derivante proprio da quelle pietre: Paperello. Un'avventura sulle tracce lasciate dal raffinato pittore rinascimentale attraverso flashback tra Urbino, Città di Castello, Firenze e Roma, alcune delle città che lo ospitarono negli anni.