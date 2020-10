Torna l'Almanacco Barbanera, dal 24 ottobre l'edizione 2021

Roma, 22 ott. (askanews) - L'Almanacco Barbanera 2021 sarà in tutte le edicole italiane dal 24 ottobre, con tanti consigli sul buon vivere quotidiano. L'almanacco più celebre e longevo d'Italia, che ha conquistato il titolo dell'UNESCO di "Memoria del mondo", Patrimonio documentario dell'Umanità, giunge alla sua 259esima edizione, soffermandosi sul presente e sul futuro con la saggezza e la semplicità che arriva dal passato.Mese dopo mese, stagione dopo stagione, dispensa curiosità, notizie e suggerimenti per il benessere del corpo e della mente, per la cucina e il tempo libero, per la casa, la famiglia, l'orto e il giardino, per uno stile di vita sostenibile e consapevole, in armonia con i cicli delle stagioni e la natura tra buone pratiche e nuove sensibilità. Passando per il meteo e le feste, i proverbi e i fenomeni celesti, insieme ai grandi classici come "L'agenda verde", "Star bene con la luna" o "Sapori di stagione".Nelle pagine dello storico almanacco Barbanera, edito per la prima volta a Foligno nel 1762, e da allora quasi ininterrottamente pubblicato fino ad oggi con contenuti sempre rinnovati per interpretare il mondo e la società, convivono in armonia tradizioni, saperi e stili di vita attuali che schiudono scenari di vita a volte dimenticati, che sanno di buono e che fanno bene più che mai al mondo e all'uomo contemporaneo. Perché la filosofia di vita che anima il Barbanera, ambientalista per vocazione, guarda da sempre all'armonia tra cielo e terra, uomo e natura, benessere quotidiano e rispetto del pianeta.