Torna Senato e Cultura, omaggio a Morricone e musica di Al Bano

Roma, 11 lug. (askanews) - L'omaggio a Ennio Morricone, la musica di Al Bano, la danza dei primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano. Al Senato va in scena il XII appuntamento di "Senato&Cultura", la rassegna che dallo scorso anno vede il Senato e la Rai impegnati a valorizzare il patrimonio artistico-culturale italiano.Dopo la pausa dovuta all'emergenza sanitaria, la riapertura di "Senato&Cultura" è stata voluta dal Presidente Casellati per celebrare artisti e personalità che nei mesi difficili dellapandemia si sono resi protagonisti di iniziative di solidarietà e di sostegno, dando coraggio e fiducia agli italiani.L'evento, dal titolo "Viva l'Italia", è stato condotto da Milly Carlucci. Ad alternarsi nell'emiciclo, con performance artistiche e contributi, sono i primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano Nicoletta Manni e Timofejs Andrija enko, il regista Ferzan Ozpetek, il paroliere Mogol, l'attrice Elena Sofia Ricci, il mezzosoprano Anna Maria Chiuri, il cantante Al Bano, il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio femminile Milena Bertolini e la giornalista Rai Giovanna Botteri in collegamento da Pechino.La presidente Elisabetta Casellati.