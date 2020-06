Università, gli atenei italiani risalgono la classifica mondiale

Milano, 10 giu. (askanews) - Le università italiane guadagnano posizioni nella classifica mondiale; in partiolare il Politecnico di Milano si piazzaal 137esimo posto al mondo nella Qs World University Rankings 2021, guadagnando 12 posizioni rispetto alla classifica 2020 mantenendosi in vetta tra gli atenei italiani.In una nota lo stesso ateneo milanese sottolinea di essere entrato nel 2020 nel 12% delle istituzioni universitarie eccellenti a livello mondiale: al 97esimo posto nell'AcademicReputation e al 70esimo nell'Employer Reputation per la qualità dei suoi laureati.Bene anche Bologna che sale al 160esimo posto e e La Sapienza di Roma al 171esimo mentre Torimo scala 40 posizioni conquistando la numero 308.Sul podio 3 americane: il Massachusetts Institute of Technology (MIT), l'Università di Stanford e l'immancabile Harvard.La classifica si basa su pubblicazioni scientifiche e citazioni nonché sulle opinioni espresse da oltre 102mila tra docenti, accademici e ricercatori e di 51mila manager e direttori delle risorse umane.