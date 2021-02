A Cortina 2021 Canon protagonista tra innovazione e sostenibilità

Roma, 20 feb. (askanews) - Edizione straordinaria quella dei Mondiali di Sci 2021 di Cortina, resa possibile dai grandi valori che contraddistinguono il mondo dello sport e, con esso, Fondazione Cortina 2021: rispetto, impegno e lealtà. Strumenti che hanno consentito di realizzare un evento così articolato in un periodo storico complesso. In questa edizione 2021 dei Mondiali di Sci, la tecnologia e la dimensione virtuale sono stati tra gli elementi fondamentali per far vivere tutte le fasi delle gare al grande pubblico degli sport invernali. Canon, come Digital Imaging Partner ha supportato il grande racconto della manifestazione con tutta la propria tecnologia di prodotti e servizi di imaging al fianco dei fotografi professionisti in campo finalmente in presenza per seguire, documentare le gare e raccontare le emozioni e le passioni degli atleti. Una grande responsabilità per dar voce, anche attraverso le immagini, a una manifestazione che offre un forte segnale di fiducia. A Cortina, Canon ha allestito un'area dedicata al servizio Canon Professional Service, per garantire assistenza completa a tutti i fotografi accreditati alle gare. I professionisti presenti a Cortina hanno potuto contare sulla consulenza di tecnici dedicati e riparatori specializzati per verificare il buon funzionamento della propria attrezzatura, avendo così la garanzia di lavorare con strumenti sempre in condizioni di massima efficienza. Ed è stata anche l'occasione di poter provare le ultime novità Canon tra cui la recente ammiraglia del brand EOS-1DX Mark III e le novità del rivoluzionario sistema Canon EOS R, fra cui le nuovissime EOS R5 ed EOS R6, e ottiche RF.Alberto Czajkowski, Professional Imaging Manager di Canon: "E' il primo evento internazionale in presenza, un Mondiale, in cui Canon partecipa come fa diversi decenni negli eventi top supportando i fotografi professionisti. Lo sport è molto importante per la fotografia, e per Canon. Durante le azioni la macchina fotografica deve agire in simbiosi con il fotografo per catturare quello che il fotografo vuole esattamente cogliere. Abbiamo per questo macchine molto performanti, con la EOS-1DX Mark III definita la migliore macchina fotografica 35 mm mai realizzata".Canon ha poi messo a disposizione degli uffici della manifestazione e della Sala Stampa una dotazione di soluzioni per la gestione smart delle attività di stampa, copia e scansione di documenti e informazioni. Tra i modelli a disposizione, quelli della famiglia image RUNNER ADVANCE studiati per aiutare a perseguire gli obiettivi di sostenibilità e che si distinguono per elevati standard di produttività, funzionalità e sicurezza. A Cortina infatti le parole d'ordine sono state Innovazione tecnologica, sostenibilità e responsabilità sociale, valori condivisi da Canon e Fondazione Cortina, che attraverso gli eventi sportivi si è proposta di promuovere le bellezze del territorio nel rispetto dell'ambiente.Nell'ambito della collaborazione con Fondazione Cortina 2021, Canon ha contribuito anche con la mostra delle immagini in grande formato, tra le più significative, del fotografo Alessandro Trovati - Canon Ambassador e Photo Manager di Cortina 2021 - che fanno parte del progetto intitolato "Lo sport in bianco e nero". Alessandro Trovati: "La fotografia è parte integrante del racconto dello sport, perché ferma un momento rendendolo indelebile. La televisione scorre, non fissa quel momento, mentre con la fotografia rimane".