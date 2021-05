A Cuasso al Monte il volto giovane di Poste italiane

Cuasso al Monte (Varese), 10 mag. (askanews) - A Cuasso al Monte, un piccolo comune montano di poche migliaia di abitanti al confine con la Svizzera, da sempre l'ufficio postale è un punto riferimento importante per la comunità. Con la pandemia poi, che ha visto crescere l'utilizzo dei servizi digitali, una figura esperta è diventata fondamentale, soprattuto per tanti anziani che si presentano allo sportello pieni di dubbi e di domande. Laura Ciccato, 23 anni, è la più giovane direttrice di un ufficio postale nella provincia di Varese. Diplomata in amministrazione, finanza e marketing, dopo tre mesi di apprendistato in Poste Italiane, da un anno e mezzo gestisce l'ufficio postale di Cuasso al Monte, pronta a offrire tutte le risposte che servono. Con un sorriso.02.44 l'aspetto03.05 bella--------"L'aspetto più interessante è il contatto umano con le persone perche si è creato un legame dopo mesi che sono qui. L'aspetto umano è la parte più bella"---//01.00 i signori01.15 panettoni-------"I signori più anziani, che sono carinissimi, mi portano i cioccolatini e la merenda, uno mi porta le arance come i carcerati. Sono proprio carini e sotto Natale, pandori e panettoni"--------La comunità locale sta apprezzando la sua cortesia e le sue competenze. E ricambia.04.05 è stata04.10 veramente------------"E' stata accolta bene perché è bravissima. Non portatecela via perché potremmo arrabbiarci veramente"---------07.4507.51------"E' una brava ragazza, tutto, non possiamo dire niente, almeno io, non posso dire niente"------UPS VECCHIO(***se si riesce a metterle insieme, altrimenti teniamo solo "E' anche bella")08.00-----"E' meglio delle altre"---------//08.13----"E' anche bella insomma"-------L'aspetto più apprezzato della funzionaria di Poste Italiane è la sua competenza digitale.04.27 è importante04.35 niente-----"E' importante avere una persona che ci capisce qualcosa. Perché già noi siamo un po' imbranati, perche siamo anziani, si figuri se ci fosse una che non capisce niente"---Secondo Laura Ciccato si vedono già dei progressi01.43 sta02.10 digitalizzazione-----"Sta andando bene. Anche gli anziani stanno inziando a prendere confidenza con le applicazioni. Mostro loro la app per pagare e fare bonfici. Vogliono gestirsi da casa. Vedo un aumento di questa digitalizzazione"------02.17 a volte02.25 nuovo----------"A volte sono spaventati, quando ricevono un messaggio sulle truffe, vengono qua e come vedono che li ascolto, li aiuto e li tranquillizzo sono più sereni e vanno avanti a provare e a fare sempre qualcosa di nuovo"-------Il lavoro per lei non finisce nell'orario d'ufficio03.27 mi chiedono03.56 lavoro---------"Mi chiedono un sacco di informazioni le persone che mi incontrano per strada o al supermercato e avolte mi scrivono anche sui social, ad esempio sul Facebook o Instagram. Mi chedono informazioni sullo Spid. Cerco comunque di dare una mano per quanto riguarda il mio lavoro"----------