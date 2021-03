A Roma lavoratori di aziende in crisi manifestano fuori dal Mise

Milano, 26 mar. (askanews) - A Roma i lavoratori delle aziende in crisi, fra cui quelli ex Ilva, hanno organizzato un presidio fuori dal ministero dello Sviluppo economico.Oggi è la giornata dell'incontro fra sindacati, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il ministro del Lavoro Andrea Orlando sulla vertenza ex Ilva.