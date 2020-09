Acquazzoni a Cagliari con strade chiuse e allagamenti

Cagliari, 10 set. (askanews) - Un violento nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento si è abbattuto fino alle prime ore del pomeriggio di giovedì 10 settembre su gran parte della Sardegna. Il maltempo ha colpito la zona centro e sud occidentale dell'Isola, spingendosi fino al Campidano di Cagliari; qui vediamo immagini dal capoluogo. Le previsioni avevano annunciato cadute di pioggia particolarmente elevate, almeno 50 millimetri in poche ore. E purtroppo la stima era per difetto.Strade e scantinati si sono allagati, il traffico è andato in tilt. Molti disagi a Cagliari città.